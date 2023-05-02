Щепин Тимофей Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щепин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 390
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13349. ЩЕПИН ТИМОФЕЙ НИКИТИЧ, 27 л., Малмыжск. у., Старо-Мултанск. в., д. Старых Копков. Н. С. 6 уч. Малмыжск. у. Ст. Ст. 183, 197, 220, лиш. св. 1 г. 5 д. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 17/ІІІ—24.
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