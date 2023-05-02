Гутермахер Михаил Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гутермахер
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3656. ГУТЕРМАХЕР МИХАИЛ НАУМОВИЧ, 26 л., г. Омска. Омск. Губсуд. Ст. ст. 130, 179, 188, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 сент. 923.
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