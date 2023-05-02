Мезерухин Меер Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мезерухин
- Имя
- Меер
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96500. МЕЗЕРУХИНЪ, МЕЕРЪ ХАИмовъ, 45 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, рд. въ г. Ригѣ; — Томск. О. С., 10 Мая 911, 121, 124, 14 и 1 ч. 221 У., арест. отд. 5 л., съ зач. 11 м. предв. заключ. Исп. 17 Іюня 911. | 900 40975 313 У. | 91141945 1643 У. | 98 91168 1655 У. | 91 38442 169 М. | 94 47214 172 М.
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