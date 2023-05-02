Куровский Платон Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куровский
- Имя
- Платон
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35690. КУРОВСКІЙ, ПЛАТОНЪ МОИСЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кобрин. у., Стриговск. в., пос. Кобринской-Юриздики, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Лепесахъ; — Кіевск. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 48107, арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 22 Дек. 907. | 903 23833 1655 У. | 99 97628 1647 У. | 98 50302 169 М. | 97 30172 1647 У.
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