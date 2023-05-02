Поняков Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поняков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27852. ПОНЯКОВ, ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л. Гр. г. Астрахани; — Н. С. 1 уч. г. Астрахани. Кража, лиш. св. 3½ г., с зач. 26 дн. пр. з., в т. ч. 3 г. условно. Исп. 5 июля 919.
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