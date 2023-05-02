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Носов Николай Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носов
Имя
Николай
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
17726. НОСОВ, НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ, 40 л. Гр. Верейск. у., Петровск. в., д. Кузьминовой; — Н. С. Грузинск. уч. г. Москвы. Торг. спирт., пр. р. 3 г. Исп. 30 апр. 920.

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