Бойкиня Петр Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойкиня
- Имя
- Петр
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143289. БОЙКИНЯ, ПЕТРЪ МИТРОФАновъ. К. Звенигород. у., Мокро-Калигорск. в., с. Толмача, 26 л.; — Уманск. О. С. 16 Сент. 909, 134, 135, 148 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Звенигородск. окр. отъ 13 Февр. 907 г. (160, 2 и 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М. — тюр. 1 г.), арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 21 Окт. 909. | 905 85822 169 М.
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