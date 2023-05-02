Богданович Степан Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Степан
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143228. БОГДАНОВИЧЪ, СТЕПАНЪ КОНдратьевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Нобеля, Минск. у., 37 л.; — Вилен. О. С. 13 Окт. 909, 114, 143, 1 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 16 Нояб. 909. | 908 67820 1655 У. | 904 64827 169 М. | 906 41378 172 М.
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