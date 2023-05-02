Згурина Ольга Никифорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Згурина
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Никифорова
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46873. ЭГУРИНА, ОЛЬГА НИКИФОРОВА. К. Золотоношск. у., Богодуховск. к., д. Головатовки, 27 л.; — Г. С. г. Золотоноши (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 30 Мая 905. | 99 26831 169 М.
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