Пискарев Александр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пискарев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38645. ПИСКАРЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПАВлОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Рыбинска, 46 л., рд. въ д. Починкѣ, Нижне-Никульск. в., Рыбинск. у.; — Ярослав. О. С., 4 п. 134 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Дек. 907. | 904 100885 1655 У. | 96 77092 169 М. | 900 103177 1655 У. | 93 13688 169 М. | 98 96428 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.