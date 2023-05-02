Борандич Дмитрий Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борандич
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130218. БОРАНДИЧЪ, ДМИТРІЙ ПАНтелеймоновъ. К. Кіевск. у., В.-Дмитровск. в., с. Старо-Безродичей, 28 л.; — М. С. 16 уч. Кіевск. окр. 21 Сент. 909, 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909. | 907 70984 170 М. | 901 58454 172 М. | 903 54071 1647 У.
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