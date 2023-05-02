Бычков Игнатий Агафонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бычков
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Агафонов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45545. БЫЧКОВЪ, ИГНАТІЙ АГАФОНОВЪ. К. Сѣннен. у., Бобрск. в., м. Крупокъ, 42 л.; — У. Чл. О. С., по Сѣннен. у., 170¹ М.,тюр. 7 м. Исп. 28 Мая 905.
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