Герцман Соломон Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герцман
- Имя
- Соломон
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48404. ГЕРЦМАНЪ, соломонъ (шулимъ) Осиповъ (Іосевъ) (онъ же Шницеръ и Сницеръ), 48 л. Сс. -пос. Баргузин. у., в. и с. Мало-Испиканскаго, рд. Бердичев. у., въ м. Спичинцѣ; — Читин. О. С., 6 Окт. 910, 152, 3 ч. 1655, 2 п. 1659¹ У. и У. о сс., завод. раб. 1⅓ г. Исп. 20 Янв. 911. Сей приг. поглощенъ приг. Вр. Воен. С. въ п. Березовкѣ отъ 16 Іюля 910 г. (13, 2 ч. 121 и 1454 У., каторж. раб. безъ срока, съ содерж. въ отр. исп. 12 л. ). 909 131307 1647 У. | 99 91510 270 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 87056 и 97 г. № 75536.
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