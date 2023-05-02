Семчанкова Ксения Агаповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семчанкова
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Агаповна
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28641. СЕМЧАНКОВА, КСЕНИЯ АГАПОВНА, 22 л. Гр. Даргобужск. у., Сафоновск. в., д. Мужикова; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 8 июля 920.
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