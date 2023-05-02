Тихомиров Гурьян Мартынович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Гурьян
- Отчество
- Мартынович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9320. ТИХОМИРОВ ГУРЬЯН МАРТЫНОВИЧ, 53 л., рд. в Витебск. г., Режецк. у., Ружинск. в. Ленинградск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІ—26.
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