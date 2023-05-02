Колобушкип Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колобушкип
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34872. КОЛОБУШКИПЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мологск. у., Боронишенск. в., д. Васильевой, 18 л.; — СПБ. С. П., 139, 140, 152 и 977 У., 3 п. 57 и 2 п. 132 Уг. У., каторж. раб. 10 л., но настоящ. приг. поглощ. приг. СПБ. Воен. О. С. отъ 16 Іюля 907 г., коимъ онъ приг. за экспропріацію въ каторж. раб. на 13 л. и 4 м. Исп. 4 Дек. 907.
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