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Колобушкип Павел Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колобушкип
Имя
Павел
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
34872. КОЛОБУШКИПЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мологск. у., Боронишенск. в., д. Васильевой, 18 л.; — СПБ. С. П., 139, 140, 152 и 977 У., 3 п. 57 и 2 п. 132 Уг. У., каторж. раб. 10 л., но настоящ. приг. поглощ. приг. СПБ. Воен. О. С. отъ 16 Іюля 907 г., коимъ онъ приг. за экспропріацію въ каторж. раб. на 13 л. и 4 м. Исп. 4 Дек. 907.

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