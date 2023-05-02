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Резвов Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Резвов
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
11014. Резвов Иван Егорович, 32 л., Новоторжск. у., Марининск. в., д. Тетерево. Н. С. Деж. кам. г. Сызрани. Ст. ст. 16, 182, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5 апр. 926.

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