Шибакин Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шибакин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 675
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18895. Шибакинъ, Петръ Ивановъ (онъ же Ивановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ржевск. у., Масловск. в., с, Карпова, 34 л.; — Тверск. О. С., 114,149 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Окт. 908. 904 46842 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 78645. 99 106712 1655 У. | 94 68547 170 М. 98 11320 169 М. | 91 114523 170 М. 97 99564 1655 У.
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