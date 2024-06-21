Урюпин Андрей Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урюпин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140341. УРЮПИНЪ, АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Кинешемск. у., Шевалдовск. в., д. Будилова, 34 л.; — Кинешем. У. С. 14 Окт. 909, 169 и 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 29 Окт. 909.
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