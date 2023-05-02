Мошинский Людвиг Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мошинский
- Имя
- Людвиг
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27697. МОШИНСКІЙ, ЛЮДВИГЪ АНТОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Люблина, 50 л.; — Житомір. О. С., 115, 149, 152, 977, 1641, 1654 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 5 л. Исп. 3 Янв. 909. | 906 5180 1647 У. | 98 94649 291 У. | 901 49568 172 М. | 94 34874 169 М. | 99 100194 1647 У. | 92 42023 173 М.
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