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Мацюнг Каролина Томашева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мацюнг
Имя
Каролина
Отчество
Томашева
Дата исполнения приговора
26 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
96469. МАЦЮНГЪ, КАРОЛИНА ТОМАшева, 40 л. К. Казеницк. у., гм. Грабовъ, д. Кушлевъ, рд. т. же у., въ гм. и д. Соцѣховъ; — Гм. С. 3 окр. Ново-Александровск. у., 10 Мая 911, 2 п. 1112 Акц. У., по сов. съ приг. сего Ги. С. отъ сего же числа (172 М., тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 26 Мая 911.

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