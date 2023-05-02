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Яковлев Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13870. Яковлев Александр Яковлевич, 31 г., рд. в г. Либаве. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10 сент. 926.

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