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Спиридонов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спиридонов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 331
Источник
Скан
Оригинальная запись
12231. Спиридонов Иван Иванович, 31 г., Читинск. окр., Нерчинск. р., д. Ключи. Н. С. Борзинск. р. Читинск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 апр. 926.

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