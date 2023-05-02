Коклов Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коклов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6208. КОКЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л., Московск. у., Бедняковск. в., д. Розумли, Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. , Исп. 11 мая 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.