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Коклов Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коклов
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6208. КОКЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л., Московск. у., Бедняковск. в., д. Розумли, Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. , Исп. 11 мая 923.

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