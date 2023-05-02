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Гурич Александр Пантелеймонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурич
Имя
Александр
Отчество
Пантелеймонович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3592. ГУРИЧ АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 32 л., б. Таврическ. г., с. Громовки. Донск. Облсуд. Ст. ст. 69 и 83, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 окт. 923.

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