Гурич Александр Пантелеймонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурич
- Имя
- Александр
- Отчество
- Пантелеймонович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3592. ГУРИЧ АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 32 л., б. Таврическ. г., с. Громовки. Донск. Облсуд. Ст. ст. 69 и 83, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 окт. 923.
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