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Кошероков Мартин Бекмурзович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошероков
Имя
Мартин
Отчество
Бекмурзович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6890. КОШЕРОК0В МАРТИН БЕКМУРЗОВИЧ, 21 г., Нальчиикск. окр., с. Кенже, Кабардино- Балкарск. Облсуд, Ст. 181, лиш. св. 1 г., Исп. 14 февр. 923.

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