Красовский Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красовский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7003. КРАСОВСКИЙ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л., Костромск. у., Шишкинск. в., д. Леонтьевой, Костромск. Губсуд, Ст. 140, лиш. св. 2 г., Исп. 25 мая 923.
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