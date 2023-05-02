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Головин Давид Аверьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головин
Имя
Давид
Отчество
Аверьянович
Дата исполнения приговора
02 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1580. Головин Давид Аверьянович, 55 л., Приморск. г., Хабаровск. окр., Калининск. р. Н. С. 3 уч. Хабаровск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2/Ѵ—26.

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