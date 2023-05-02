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Лаврентьев Иван Варлаамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Иван
Отчество
Варлаамович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6080. ЛАВРЕНТЬЕВ ИВАН ВАРЛААМОВИЧ, 28 л, Опочецк. у, Жадринск. в., д. Ладыгиной. Н. С. Ишимск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. 22 д. П. в. з. с. 27/ІХ—24.

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