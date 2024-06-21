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Калитов Сергей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калитов
Имя
Сергей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
34243. КАЛИТОВЪ, СЕРГѢЙ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Елатом. у., Савватемск. в., с. Царева, 35 л.; — Тамбов. О. С., 4 п. 133, 134, 135, 3 ч. 1655 и 1659¹ У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 39901 и 904 г. № 87417, арест. отд. 5½ л. Исп. 28 Нояб. 907. | 900 93651 1647 У. | 96 87813 1647 У.

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