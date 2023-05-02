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Зинин Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зинин
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4956. ЗИНИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 20 л., б. г. Симбирска. Н. С. 5 уч. б. Симбирск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 29 ноября 923.

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