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Горский Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горский
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1741. Горский Павел Васильевич, 21 г., Юрье вецк. у., Лухск. в. и с. Н. С. 4 уч. Юрьевецк. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/Х—26.

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