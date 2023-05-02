Русинов Максим Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русинов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92394. РУСИНОВЪ, МАКСИМЪ ІОНОВЪ. К. Яранск. у., Зыковск. в., д. Суходола, 24 л.; — М. С. 5 уч. Томск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Мая 908. 92395. РУСКЕВИЧЪ, МАРКЪ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Слуцк. у., Сторобинск. в., д. Краснодворцевъ, 26 л.; — Минск. О. С., 2 ч. 1647 У., арест. отд. 3 г. Исп. 28 Февр. 908. | 904 26643 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.