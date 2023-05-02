Романов Капитон Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Капитон
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28230. РОМАНОВ, КАПИТОН ГРИГОРЬЕВИЧ, 49 л. Гр. Торопецк. у., Сидортск. в., д. Кличятина; — Н. С. 7 уч. Торопецк. у. Изгот. самог., лиш. св. 5 л., с конф. имущ., по амн. нак. условно.
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