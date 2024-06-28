Бойков Павел Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойков Павел Степанов

Бойков Павел Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойков
Имя
Павел
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45335. БОЙКОВЪ, ПАВЕЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Кадников. у., Замошск. в., д. Мизгирева, 19 л.; — Вологодск. О. С., 140, 1489 и 1 ч. 1490 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 12 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close