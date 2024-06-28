Бойков Павел Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45335. БОЙКОВЪ, ПАВЕЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Кадников. у., Замошск. в., д. Мизгирева, 19 л.; — Вологодск. О. С., 140, 1489 и 1 ч. 1490 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 12 Апр. 905.
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