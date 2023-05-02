Степаненко Петр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаненко Петр Терентьевич

Степаненко Петр Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степаненко
Имя
Петр
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29177. СТЕПАНЕНКО, ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 38 л. Гр. г. Екатеринослава; — Н. С. 6 уч. г. Краснодара. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 7 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.