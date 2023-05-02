Красных Афанасий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красных
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6998. КРАСНЫХ АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л., Слободск. у., Федосеевск. в., д. Краснята, Вятск. Губсуд, Ст. 128, лиш. св. 2 г. 3 м. 13 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 14 сент. 923.
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