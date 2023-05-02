Красных Афанасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасных Афанасий Семенович

Красных Афанасий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красных
Имя
Афанасий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6998. КРАСНЫХ АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л., Слободск. у., Федосеевск. в., д. Краснята, Вятск. Губсуд, Ст. 128, лиш. св. 2 г. 3 м. 13 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 14 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.