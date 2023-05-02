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Игнатьев Дмитрий Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5265. ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, 23 л., Суздальск. у., Торчинск. в., д. Лопатина. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. 2 м. Исп. 30 октября 923.

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