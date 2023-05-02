Румянцев Андрей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8406. РУМЯНЦЕВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ (он же ЗАХАРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ), Старицк. у., Ряснинск. в, д. Ерново. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст, 95, 180 п. «б», 222, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 сент. 923
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