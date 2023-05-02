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Румянцев Андрей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Андрей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8406. РУМЯНЦЕВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ (он же ЗАХАРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ), Старицк. у., Ряснинск. в, д. Ерново. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст, 95, 180 п. «б», 222, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 сент. 923

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