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Сидоренко Мария Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренко
Имя
Мария
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9060. СИДОРЕНКО МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА, 18 л., Велижск. у., Селезневск. в., д. Каторицы. Витебск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. тр. 1 г. Исп. 28 сент. 923.

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