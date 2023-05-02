Землянов Яков Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Землянов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4932. ЗЕМЛЯНОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Шахтинск. у., Шарапкинск. в., с. Мвдвежинского. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 85 ч. 3, 114 ч. 2, лиш. св. 2 г. 10 м. 17 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 июня 923.
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