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Землянов Яков Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Землянов
Имя
Яков
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4932. ЗЕМЛЯНОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Шахтинск. у., Шарапкинск. в., с. Мвдвежинского. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 85 ч. 3, 114 ч. 2, лиш. св. 2 г. 10 м. 17 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 июня 923.

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