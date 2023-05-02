Григорьев Никифор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18084. ГРИГОРЬЕВЪ, НИКИФОРЪ ПАВЛОВЪ, 62 л. Мщ. изъ сс. г. Ишима, рд. въ г. Старомъ-Осколѣ, Курск. г.; — М. С. 1 уч. Ишим. у., 9 Дек. 910, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 26 Дек. 910. | 910 131005 49 М. | 902 62670 50 М. | 910 100284 49 М. | 84 84961 1655 У. | 909 151690 49 М. | 82 35096 169 М. | 909 144870 49 М. | 80 66574 169 М. | 905 86863 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.