Масальский Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасальский Николай Павлович

Масальский Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масальский
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8822. МАСАЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л., Красноярск. у., с. Бадяй. Н. С. 2 уч. Минусинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 п. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.