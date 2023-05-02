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Красин Иван Самуилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красин
Имя
Иван
Отчество
Самуилович
Дата исполнения приговора
18 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6968. КРАСИН ИВАН САМУИЛОВИЧ, 28 л., Карачевск. у., Бошинск. в., д. Буковки, Брянск. Губсуд, Ст. ст. 169, 184 ч. 2, лиш. св. 5 л., Исп. 18 июля 923.

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