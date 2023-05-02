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Блейферт Александр Георгов-Фридрихов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блейферт
Имя
Александр
Отчество
Георгов-Фридрихов
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45254. БЛЕЙФЕРТЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГЕОРговъ-Фридриховъ (онъ же Блейхертъ). Мщ. г. Гробина, 23 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Мая 905. | 903 10653 1655 У. | 900 611 172 М. | 901 674 1655 У. | 97 59440 169 М.

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