Блейферт Александр Георгов-Фридрихов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блейферт
- Имя
- Александр
- Отчество
- Георгов-Фридрихов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45254. БЛЕЙФЕРТЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГЕОРговъ-Фридриховъ (онъ же Блейхертъ). Мщ. г. Гробина, 23 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Мая 905. | 903 10653 1655 У. | 900 611 172 М. | 901 674 1655 У. | 97 59440 169 М.
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