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Наймушин Егор Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наймушин
Имя
Егор
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
22 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
27080. НАЙМУШИН, ЕГОР ЕФИМОВИЧ, 39 л. Гр. Яранск. у., Корляковск. в., д. Хорошавенской; — Н. С. 8 уч. Яранск. у. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 22 мая 920.

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