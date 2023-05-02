Дорошко Викентий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорошко
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46565. ДОРОШКО, ВИКЕНТІЙ ИВАНОВЪ. К. г. Сейнъ, 34 л., рд. Августов. у., гм. Голынка, въ д. Рыковичи; — Сувалкск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Апр. 905. | 902 63175 1655 У. | 900 10097 169 М. | 900 91254 1647 У. | 93 79592 1647 У.
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