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Кравцов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6909. КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Климовичск. у., мест. Костюковки, Гомельск. Губсуд, Ст. 180 п. «з», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 14 мая 923.

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