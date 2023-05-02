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Серов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10594. СЕРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г., Мологск. у., Иловенск. в., д. Верховой. Н. О. 8 уч. Ярославск. ,у. Ст. 108, пор. пр. 5 л. П. в. з. с. З/ІІІ — 24.

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