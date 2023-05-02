Коржев Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коржев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6514. КОРЖЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., Новооскольск. у., Пригородной в., с. Ливенского, Н. С. 6 уч. Новооскольск. у., Ст. ст. 74 и 88, лиш. св., 1½ г., Исп. 30 марта 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.