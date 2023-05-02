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Коржев Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коржев
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6514. КОРЖЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., Новооскольск. у., Пригородной в., с. Ливенского, Н. С. 6 уч. Новооскольск. у., Ст. ст. 74 и 88, лиш. св., 1½ г., Исп. 30 марта 923.

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